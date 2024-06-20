جماعة أذربيجان الغربية تدعو أرمينيا لتمهيد ظروف لعودة الأذربيجانيين المطرودين

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

قالت جماعة أذربيجان الغربية إنها بصفتها منظمة الأذربيجانيين المطرودين من أرمينيا تؤكد على تضامنها مع اللاجئين عبر العالم في يوم اللاجئين العالمي 20 يونيو وتدعو المجتمع الدولي لزيادة الاهتمام بقضية اللاجئين.

وأشارت الجماعة فيه إلى أن معالجة مشكلة اللجوء معالجة مستدامة تمر من خلال تمهيد ظروف ملائمة لعودة الناس المطرودين إلى مسقط رؤوسهم عودة آمنة وكريمة وتعتزم جماعة أذربيجان الغربية على التوصل إلى غرض عودة أعضائها إلى ديارهم الأم عن طريق الحوار حيث إن الجماعة تحترم بمعايير القانون الدولي ومبادئه ومن ضمنها قيم وحدة أراضي الدول وسيادتها عيها وكذلك السلام والتصالح والتعايش.

وشددت جماعة أذربيجان الغربية فيه على أنها مستعدة للحوار المباشر مع حكومة أرمينيا دوما في قضية العودة وعلى الرغم من محاولات الجماعة المستمرة للحوار فلم ترد أرمينيا حتى الآن على نداءاتها والحال أن تجنب الجانب الأرميني من الحوار ما يساعد تحقيق تقدم في معالجة عادلة ومستدامة.

ودعت جماعة أذربيجان الغربية فيه حكومة أرمينيا للاحترام بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان الدولية ولتمهيد ظروف لعودة الأذربيجانيين المطرودين من أرمينيا.