اليوم بداية فصل الصيف رسميا في البلد

باكو، 21 يونيو، (اذرتاج)

دخل فصل الصيف فلكيا في أذربيجان عند الساعة 00:50:56 من 21 يونيو الجاري.

قال مرصد شماخي للفيزياء الفلكية لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لمراسل أذرتاج ان هذا اليوم سيكون أطول نهار في السنة، حوالي 15 ساعة، وأقصر ليل في العام، كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال.

تعلن حدوث لحظة الانقلاب الصيفي ذروة فصل الصيف فلكيا وطبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فسيبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و15 ساعة و52 دقيقة.