إصابة سائق شاحنة إثر انفجار لغم مضاد للدبابات في جبرائيل

باكو، 21 يونيو، (أذرتاج)

أصيب نورويف راقب سخاوت اوغلو من مواليد 1991، سائق الشاحنة بجروح مختلفة اثر انفجار لغم مضاد للدبابات في 20 يونيو في محيط قرية هوروفلو لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال.

أفادت أذرتاج نقلا عن بيان مشترك للنيابة العامة الاذربيجانية ووزارة الداخلية ووكالة إزالة الألغام (اناما) ان المصاب نُقل الى مستشفى قريب. وقالت المعلومات: "مرة أخرى، ندعو المواطنين إلى مراعاة قواعد السلامة والانتباه إلى علامات خطر الألغام وعدم الدخول إلى مناطق غير مألوفة لهم".

والتحقيقات جارية في الحادث.