باكو تستضيف الجلسة الخامسة لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

تستضيف باكو عاصمة أذربيجان في 21 يونيو اليوم الجلسة الخامسة لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني في موضوع "تعاون روسيا وأذربيجان في المشاريع والمبادرات الإقليمية".

أفادت وكالة أذرتاج أن الجلسة يحضرها مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية حكمت حاجييف ورئيس إدارة العلاقات الإقليمية والثقافية مع البلدان الأجنبية لدى الرئيس الروسي ايغور ماسلوف وسفير وزارة الخارجية الأذربيجاني للمهام الخاصة ايلشاد اسكندروف وسفير روسيا في باكو ميخايل يفدوكيموف ورئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفييف والمدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي ايفان تيموفييف.

وتواصل الجلسة فعالياتها عبر دورات في مواضيع مختلفة ومنها أولويات الفعاليات المتبادلة التحالفية الروسية الأذربيجانية والصيغ والأوجه الملحة للتعاون الإقليمي الروسي الأذربيجاني.

ومن المتوقع تبني توصيات لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجانية في نتائج الجلسة.