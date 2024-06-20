المجلس الوطني ينشئ لجنة لمناداة الرئيس الأذربيجاني بشأن تعيين الانتخابات البرلمانية المبكرة

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

أنشأ المجلس الوطني لجنة لمناداة الرئيس الأذربيجاني بشأن تعيين الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا في كلمة ألقتها في الاجتماع البرلماني المنعقد في 21 يونيو اليوم إن رئيس اللجنة الخاصة عادل علييف واعضاؤها النواب سيافوش نوروزوف وفضائل اقامالي وايلشن موسايف وطاهر رضايف وائلدار قولييف ونكار ارباداراي.