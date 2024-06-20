مساعد الرئيس: العلاقات بين أذربيجان وروسيا في اعلى المستويات

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

قال مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية حكمت حاجييف في كلمة ألقاها في الجلسة الخامسة لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني في موضوع "تعاون روسيا وأذربيجان في المشاريع والمبادرات الإقليمية" التي تستضيفها باكو عاصمة أذربيجان في 21 يونيو اليوم إن العلاقات بين أذربيجان وروسيا اليوم في اعلى المستويات وان البيان بشأن الفعاليات المتبادلة التحالفية بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي نتيجة منطقية للعمل المتتالي المنفذ نحو تعزيز العلاقات الثنائية طوال العقود الأخيرة.

وأوضح حاجييف أن البلدين يشهدان في الوقت الحاضر نزعة تعزيز العلاقات وتنميتها في مجالات الاقتصاد والثقافة والإنسانية وغيرها من المجالات.

وزاد حاجييف أن التعاون الإقليمي بين البلدين قيد التوسع وتملك أذربيجان علاقات مع أكثر من 70 كيانا للاتحاد الروسي بجانب تنفيذ أكثر من 10 اتفاقيات للعلاقات بين الأقاليم الروسية وشركائها في أذربيجان في مجالات الاقتصاد والتجارة والعلم والفن والثقافة والبتة كل ما أشير إليه أصبح من الممكن بفضل العلاقات المعتمدة على الثقة الشخصية القائمة بين الرئيس إلهام علييف والرئيس فلاديمير بوتين ومستوى التفاهم المتبادل العالي.