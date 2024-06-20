المجلس الوطني يناشد الرئيس الأذربيجاني بشأن تعيين الانتخابات البرلمانية المبكرة

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

ناشد المجلس الوطني الرئيس الأذربيجاني بشأن تعيين الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقرأ نص قرار بهذا الصدد على النواب رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الزراعية طاهر رضايف.

ثم طرح نص القرار على التصويت وتم التصديق عليه.