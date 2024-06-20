رئيس إدارة العلاقات الإقليمية والثقافية مع البلدان الأجنبية لدى الرئيس الروسي: دائرة مصالح أذربيجان وروسيا اتسعت حتى القضايا الإقليمية والعالمية

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

قال ورئيس إدارة العلاقات الإقليمية والثقافية مع البلدان الأجنبية لدى الرئيس الروسي ايغور ماسلوف في كلمة ألقاها في الجلسة الخامسة لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني في موضوع "تعاون روسيا وأذربيجان في المشاريع والمبادرات الإقليمية" التي تستضيفها باكو عاصمة أذربيجان في 21 يونيو اليوم إن القرار بشأن إنشاء منصة خبراء هذه عام 2021 جاء صحيحا ومثمرا جدا. وكان من المتوقع مسبقا أن يعالج خبراء البلدين القضايا الملحة للعلاقات الثنائية وأظن أننا أنجزنا هذه المهمة.

واستلفت ماسلوف إلى أن العلاقات الموجودة بين البلدين قد ارتقت عام 2022م إلى المستوى الجديد وبهذا السبب قد اتسعت دائرة مصالح البلدين حتى القضايا الإقليمية والعالمية.