مساعد الرئيس: التعاون بين أذربيجان وروسيا في المجالين الإنساني والتعليمي يتطور بنجاح

باكو، 21 يونيو، (أذرتاج)

في العالم الذي نعيش فيه اليوم، يتزايد الطلب على شرايين النقل يوما بعد يوم. بفضل موقعها الجغرافي والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للنقل أصبحت أذربيجان واحدة من مراكز النقل والخدمات اللوجستية في القارة الأوراسية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية حكمت حاجييف في الجلسة الخامسة لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني في موضوع "تعاون روسيا وأذربيجان في المشاريع والمبادرات الإقليمية" المنعقد في باكو.

وتحدث مساعد الرئيس عن العلاقات الروسية الأذربيجانية، مؤكدا أن التعاون في المجالات الإنسانية والتعليمية يتطور بنجاح. وقال: "إن فرع جامعة الطب الحكومية الحاملة اسم لومونوسوف وفرع باكو لجامعة موسكو الطبية الحكومية الأولى الذي يحمل اسم إيفان ميخايلوفيتش سيتشينوف يعملان بنجاح في أذربيجان. يعلم الجميع أن اللغة الروسية تحظى بعناية في أذربيجان. ويدرس أكثر من 40 ألف طفل باللغة الروسية في حوالي 40 مدرسة. يدرس أكثر من 15 ألف مواطن أذربيجاني في أقسام اللغة الروسية بالجامعات الأذربيجانية. ستقام أيام الثقافة الروسية في أذربيجان هذا العام. ومن المخطط أيضًا تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية. وبطبيعة الحال، كل هذا سيسهم في تعزيز العلاقات بين شعبي بلدينا الصديقين".

وأعرب حكمت حاجييف عن ثقته أنه بفضل السياسات الثابتة لرئيسي البلدين، ستستمر العلاقات بين بلدينا في التطور في المستقبل وسيتم إثراؤها بمحتوى جديد.