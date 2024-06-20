جماعة أذربيجان الغربية تناشد الاتحاد الأوروبي للامتناع عن الموقف المنحاز من أذربيجان

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

قالت جماعة أذربيجان الغربية في بيان إن المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ابدى موقفا معاديا لأذربيجان للمرة الأخرى.

وأوضحت الجماعة فيه أن بوريل عندما كان يرد على سؤال نواب البرلمان الأوروبي حاول الطلب بإطلاق سراح مجموعة من الانفصاليين الأرمن الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب الأذربيجاني والمعتقلين في ذمة التحقيق بتهم الجرائم الكبرى المثبتة في أذربيجان سعيا منه إلى التدخل في الإجراءات القضائية وذلك فضلا عن رفض المفوض السامي الأوروبي مقترح أذربيجان بالاندماج تحدث عن عودة الأرمن الذين غادروا قراباغ طواعية لم يتطرق ولو مرة واحدة إلى حق الأذربيجانيين المطرودين من أرمينيا قسرا في العودة إلى مسقط رؤوسهم.

وأكدت جماعة أذربيجان الغربية مرة أخرى على أن كل هذه دليل سافر على انحياز جوزيف بوريل وازدواجيته للمعايير علما بأن مثل هذا الموقف يخلّ خللًا خطيرا بسمعة الاتحاد الأوروبي عند مجتمع أذربيجان.

وإذ ناشدت جماعة أذربيجان الغربية مناشدة أخرى الاتحاد الأوروبي أن يمتنع عن الموقف المنحاز من أذربيجان ولا يعرقل عملية السلام ويدعم عودة الأذربيجانيين المطرودين من أرمينيا قسرا إلى ديارهم الأم عودة آمنة وكريمة.