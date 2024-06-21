رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: مساهمات مزعومة فرنسية وهندية في المنطقة لا تخدم السلام ولا الأمن

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

قال رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفييف في حديث له مع صحفيين إن باكو تستضيف اليوم الجلسة الخامسة لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني وتم إنشاء هذه المنصة عام 2021 وهي ناشطة منذ 3 سنوات وتبحث هذه المرة عددا من القضايا المهمة.

وأوضح شفييف أن فعاليات المنصة هذه المرة جارية في الفترة التي قد استعادت أذربيجان بالكامل سيادتها على أراضيها، أي في ظروف الحقائق الجديدة وذلك عنصر من العناصر المهمة التي لها دلالتها حيث أن أذربيجان مشغولة الآن بأعمال إعادة البناء والإنشاء والإعمار والتأهيل على أراضيها التي حررتها من الاحتلال وتستضيف أذربيجان هذا العام فعاليات كوب 29 ونبحث في هذه الجلسة عددا من القضايا الإقليمية ومن ضمنها القضايا الواجبة الخاصة بمجال النقل وغيره من المجالات.

وأضاف أن الجلسة تطرح على بساط البحث مسائل تخص بالأمن الإقليمية أيضا موضحا أن الحديث يدور هنا عن فعاليات غير بناءة للاعبين من خارج الإقليم وأذربيجان مفتوحة أمام التعاون مع جميع البلدان سواء أكان من بلدان أوروبا أم أقطار الغرب ولكننا نتحدث بالتحديد عن موقف فرنسا والهند لأن مساهمات مزعومة لهذين البلدين في المنطقة لا يخدم السلام ولا الأمن.