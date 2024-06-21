مقتل احد افراد طاقم "أناما" واصابة آخرين إثر انفجار ذخيرة أرمينية في جبرائيل

باكو، 21 يونيو، (أذرتاج)

وقع انفجار ذخيرة جراء عمليات إزالة الألغام في محافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني، مما أدى إلى مقتل احد افراد طاقم إزالة الألغام (اناما) عيسايف راقف ديبوتات أوغلو من مواليد عام 1980 واصابة آخرين بجروح مختلفة.

أفادت أذرتاج نقلا عن بيان مشترك للنيابة العامة الاذربيجانية ووزارة الداخلية ووكالة إزالة الألغام (اناما) ان المصابين نُقلوا الى مستشفى قريب. حالتهم الصحية مرضية.

ويجري مكتب المدعي العام في منطقة جبرائيل التحقيق في الحادث.