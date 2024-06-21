الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يفتتحان مبنى جديدا لمعهد علم النبات في باكو ويتفقدان الاعمال المنفذة في حديقة النباتات

باكو، 21 يونيو (أذرتاج)

حضر الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حفل افتتاح لمبنى جديد لمعهد علم النبات في باكو وتفقدا الاعمال المنفذة في حديقة النباتات بباكو.

أفادت أذرتاج ان رئيس السلطة التنفيذية لمدينة باكو إلدار عزيزوف أحاط رئيسَ الجمهورية إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا علما بأعمال إعادة البناء والترميم الجارية في حديقة النباتات المركزية بباكو.

قيل ان الحديقة تقع في ارض مساحتها الاجمالية اكثر من 45 هكتارا وتوجد فيها 247 نوع من الأشجار و162 نوع من الشجيرات والازهار. ومبنى معهد علم النبات فيها أنشئ من عام 1935 الى عام 1938. المبنى متكون من 5 طوابق. المبنى مزود بكل ظروف لازمة للعمل والبحث العلمي والاختبارات.

تعمل حاليا في حديقة النباتات المركزية اقسام "البيئة النباتية" و"انتاج نباتات الزينة" و"الكيمياء الحيوية لنباتات علاجية وغذائية" و"نباتات استوائية وشبه استوائية" و"التنمية الاستراتيجية والتعاون الدولي وإدارة المشاريع" و"مجموعات بيولوجية" وغيرها من الأقسام.

انتخب معهد علم النبات في هذا العام الى عضوية "اتحاد حماية التنوع البيولوجي في الأراضي القاحلة" الذي تأسس في كوب15.