السفير الروسي: روسيا مهتم بإحلال السلام والتنمية في جنوب القوقاز

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

قال سفير روسيا في باكو ميخايل يفدوكيموف في كلمة ألقاها في الجلسة الخامسة لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني في موضوع "تعاون روسيا وأذربيجان في المشاريع والمبادرات الإقليمية" التي تستضيفها باكو عاصمة أذربيجان في 21 يونيو اليوم إن روسيا مهتم بإحلال السلام والتنمية في جنوب القوقاز وجاهز لمد يد المساعدة لتطبيع العلاقات بين باكو ويريفان.

واعتبر الدبلوماسي الروسي من الواجب حل مسائل منطقة بحر الخزر أيضا حيث أعرب عن ثقته في أن تدخل القوى خارج المنطقة في الشؤون الإقليمية أمر مرفوض تماما وان جميع المشكلات يمكن أن تعالج من قبل دول المنطقة أنفسها.