سوكار تبدأ بتوريد الغاز الطبيعي للعملاء الصناعيين في بلغاريا

باكو، 21 يونيو، (أذرتاج)

بدأت شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) في توريد الغاز الطبيعي للعملاء الصناعيين في بلغاريا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "سوكار" أنه يتم تنفيذ إمدادات الغاز الطبيعي وفقا للاتفاقية المبرمة بين حكومتي أذربيجان وبلغاريا في اتجاهات مختلفة، بما في ذلك مواصلة تطوير التعاون في قطاع الطاقة، فضلا عن استراتيجية توسيع المشاركة التجارية لشركة "سوكار" في سوق الغاز الأوروبي.

نتيجة للتعاون الناجح بين شركات "سوكار" و"غاز- م" و"أساريل مديت"، يعد البدء في توريد الغاز الطبيعي للمؤسسات الصناعية في بلغاريا خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة في البلاد.