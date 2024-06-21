أذربيجان وإيران وروسيا تبحث توسيع التعاون في مجال النقل البري

باكو، 21 يونيو (أذرتاج)

انعقد لقاء ثلاثي لمناقشة مسائل النقل الدولي البري بحضور ممثلي الخدمات الجمركية ومجال النقل البري من أذربيجان وإيران وروسيا وكذلك ممثلي جمعيات الناقلات الدولية ورؤساء الشركات الناقلة.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية ان الوفود زاروا معبري استارا وخانوبا الحدوديين في أذربيجان ومعبر استارا الحدودي الإيراني ومعبر تاقيركند الحدودي الروسي وتفقدوا سير العمل وإجراءات التلخيص الجمركي في تلك المعابر.

في لقاء عقد في مدينة دربند، نوقشت المسائل المتعلقة باجراءات التفتيش والفحص في المعابر الحدودية والعمل على تقليل مدة انتظار لوسائل النقل وزيادة حصص الناقلات من أذربيجان وايران وروسيا في سوق النقل البري وغيرها من المسائل. خلال اللقاء اجري تبادل الآراء حول إمكانيات ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب وآفاقه.

وأشارت الأطراف الى ضرورة تعزيز التعاون لتمتين ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب" والاستفادة الكاملة من إمكانيات الترانزيت لاذربيجان وايران وروسيا.