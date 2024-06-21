كازاخستان والصين توسعان تطوير ممر النقل الدولي العابر بحر الخزر

باكو، 21 يونيو (أذرتاج)

صادق مجلس الشيوخ الكازاخستاني على اتفاقية موقعة بين كازاخستان والصين بشأن تطوير ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر.

أفادت أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الكازاخية ان الاتفاقية تنص على الاستفادة المثمرة من النقل البري والبحري والسككي وتهيئة ظروف جيدة لعملية النقل. كذلك تقضي الاتفاقية بتطوير المراكز اللوجستية في أراضي كلا البلدين، مما يساهم في استجلاب احجام إضافية للترانزيت الى ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر.

حاليا تستغرق عملية توصيل شحن الترانزيت من اسيا الى أوروبا 18 يوما ويمر 6 أيام منها عبر أراضي كازاخستان.

يجب الذكر ان حاويات البضائع تنقل الى أوروبا بسكك الحديد وبحريا عبر ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر عبر الصين وكازاخستان وحوض بحر الخزر وأذربيجان وجورجيا وتركيا.