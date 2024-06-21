اقتصاد
كازاخستان والصين توسعان تطوير ممر النقل الدولي العابر بحر الخزر
باكو، 21 يونيو (أذرتاج)
صادق مجلس الشيوخ الكازاخستاني على اتفاقية موقعة بين كازاخستان والصين بشأن تطوير ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر.
أفادت أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الكازاخية ان الاتفاقية تنص على الاستفادة المثمرة من النقل البري والبحري والسككي وتهيئة ظروف جيدة لعملية النقل. كذلك تقضي الاتفاقية بتطوير المراكز اللوجستية في أراضي كلا البلدين، مما يساهم في استجلاب احجام إضافية للترانزيت الى ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر.
حاليا تستغرق عملية توصيل شحن الترانزيت من اسيا الى أوروبا 18 يوما ويمر 6 أيام منها عبر أراضي كازاخستان.
يجب الذكر ان حاويات البضائع تنقل الى أوروبا بسكك الحديد وبحريا عبر ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر عبر الصين وكازاخستان وحوض بحر الخزر وأذربيجان وجورجيا وتركيا.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
كازاخستان والصين توسعان تطوير ممر النقل الدولي العابر بحر الخزر
- 21.06.2024 [18:53]
أذربيجان وإيران وروسيا تبحث توسيع التعاون في مجال النقل البري
- 21.06.2024 [18:01]
الصحة العالمية : 195 ألف إصابة بالكوليرا عبر العالم حتى مايو 2024
- 21.06.2024 [17:33]
سوكار تبدأ بتوريد الغاز الطبيعي للعملاء الصناعيين في بلغاريا
- 21.06.2024 [16:48]
إسرائيل تستدعي سفير أرمينيا إلى جلسة توبيخ
- 21.06.2024 [16:34]
السفير الروسي: روسيا مهتم بإحلال السلام والتنمية في جنوب القوقاز
- 21.06.2024 [16:31]
أرمينيا تعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين
- 21.06.2024 [16:28]
مقتل احد افراد طاقم "أناما" واصابة آخرين إثر انفجار ذخيرة أرمينية في جبرائيل
- 21.06.2024 [15:31]
وزير الخارجية الروسي: ما طرحت مسألة انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي
- 21.06.2024 [14:58]
وزير الخارجية الروسي: ما طرحت مسألة انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي
- 21.06.2024 [14:57]
مساعد الرئيس: العلاقات بين أذربيجان وروسيا في اعلى المستويات
- 21.06.2024 [12:49]
باكو تستضيف الجلسة الخامسة لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني
- 21.06.2024 [12:02]
مكالمة هاتفية بين رئيس أذربيجان ووزير الخارجية الأمريكي
- 21.06.2024 [11:56]
إصابة سائق شاحنة إثر انفجار لغم مضاد للدبابات في جبرائيل
- 21.06.2024 [11:31]
اليوم بداية فصل الصيف رسميا في البلد
- 21.06.2024 [11:12]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 21.06.2024 [10:56]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 21.06.2024 [10:55]
وزيرا طوارئ أذربيجان وبيلاروس يوقعان على اتفاقية التعاون
- 20.06.2024 [19:48]
الكشف عن منافس زيره باكو المحتمل بدوري أوروبا
- 20.06.2024 [18:41]
منسقة الأمم المتحدة: كوب 29 فرصة سانحة للاستماع إلى أفكار الشباب
- 20.06.2024 [17:58]
الكشف عن منافسي صباح باكو وسومغايت بدوري المؤتمر الأوروبي
- 20.06.2024 [17:05]
بحث مسائل التعاون العلمي مع أكاديمية هونكونغ كوريه الصينية
- 20.06.2024 [16:54]
تسليم أكثر من 230 طن من شرانق دود القز الطازجة
- 20.06.2024 [16:42]
الكشف عن منافس زيره باكو بدوري أوروبا
- 20.06.2024 [16:02]
استكمال حصاد 30 في المائة من حقول الحبوب على نطاق الجمهورية
- 20.06.2024 [15:39]
أرمينيا لا تشارك في اجتماع ألماتي لمجلس وزراء خارجية معاهدة الأمن الجماعي
- 20.06.2024 [15:28]
الكشف عن منافس قراباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا
- 20.06.2024 [15:23]
المفاوض الرئيسي: تحضيرات لكوب29 تستمر بناء على الموعد المحدد لها
- 20.06.2024 [13:55]
وزير خارجية كاليدونيا الجديدة: نناشد فرنسا للاعتراف بحقوق شعبنا
- 20.06.2024 [12:14]
14 لاعبا أذربيجانيا يشاركون في كأس العالم للشطرنج
- 20.06.2024 [11:42]
انعقاد المنتدى الدولي للتأمين بباكو
- 20.06.2024 [11:20]
تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
- 20.06.2024 [11:10]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني الى 88 دولار
- 20.06.2024 [11:04]
انعقاد منتدى المناخ لمنظمة شباب حركة عدم الانحياز في باكو
- 20.06.2024 [11:00]
انعقاد جلسة النقاش الأخيرة في اطار الاجتماع الـ29 رفيع المستوى في باكو
- 19.06.2024 [20:37]
أذربيجان تشارك بجناحها الوطني لأول مرة في معرض بكين الدولي للكتاب
- 19.06.2024 [19:48]
بدء زيارة رسمية لرئيس اركان الجيش الاذربيجاني الى صربيا
- 19.06.2024 [19:06]
كازاخستان تستضيف اول مؤتمر مكرس لإزالة الكربون من صناعة النفط والغاز
- 19.06.2024 [18:45]
مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وباكستان
- 19.06.2024 [18:32]
حفل اختتام بطولة كأس العالم للجوكان في باكو
- 16.06.2024 [17:30]
مواقع الجيش الاذربيجاني في نخجيوان تتعرض لاطلاق النار
- 16.06.2024 [17:27]
رئيس أذربيجان يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان
- 16.06.2024 [17:09]
إبداع الشاعر الأذربيجاني الكبير "محمد فضولي" على وسائل الإعلام الأجنبية
- 16.06.2024 [16:59]
تطوير التعاون العسكري المشترك بين أذربيجان وصربيا
- 14.06.2024 [20:48]
اليوم بدء المناسك بـ”يوم التروية” .. مشعر منى أول محطات الحج
- 14.06.2024 [20:34]
مواقع الجيش الاذربيجاني في نخجيوان تتعرض لاطلاق النار
- 14.06.2024 [20:30]
مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وبنغلادش
- 14.06.2024 [18:30]
وزير الدفاع الاذربيجاني يستقبل وفدا عسكريا صينيا
- 14.06.2024 [18:02]
عقد اجتماع بشأن تحضيرات مؤتمر "كوب29" في أستانا
- 14.06.2024 [17:45]
الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف يهنئ الشعب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
- 14.06.2024 [17:29]
تصدير المزيد من الغاز بنسبة 5.9 % خلال يناير- مايو
- 14.06.2024 [15:40]
انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
- 14.06.2024 [14:44]
أذربيجان يصدر 190.9 ألف طن من الميثانول
- 14.06.2024 [14:29]
صادرات نفط أذربيجان عبر خط أنابيب "باكو- تبليسي – جيهان" تنخفض 1.78 %
- 14.06.2024 [13:11]
نقل 9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر "باكو – تبليسي – أرضروم"
- 14.06.2024 [12:50]
زيادة عائدات بيع البنزين ووقود الديزل في أذربيجان بنسبة 6 %
- 14.06.2024 [12:33]
زيادة الدخل الفردي للسكان
- 14.06.2024 [12:28]
انخفاض صادرات فحم الكوك بأكثر من 19 % في 5 أشهر
- 14.06.2024 [12:25]
اجتماع للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة يعقد في موسكو
- 14.06.2024 [12:19]
الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 17.2 مليار مانات في قطاعي النفط والغاز
- 14.06.2024 [11:43]
انخفاض سعر برميل النفط
- 14.06.2024 [11:33]
قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود من جديد
- 14.06.2024 [11:31]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 14.06.2024 [11:07]
معاهدة الأمن الجماعي: أرمينيا ما انفكت عضوا كامل الحقوق
- 13.06.2024 [20:53]
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 % في أذربيجان
- 13.06.2024 [17:24]
حصاد 8ر14 في المائة من حقول الحبوب على نطاق البلد
- 13.06.2024 [17:02]
وزير البيئة يلتقي مع سفير التشيك
- 13.06.2024 [16:50]