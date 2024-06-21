القوات المسلحة لأرمينيا تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجر

باكو، 22 يونيو، (اذرتاج)

تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية مولابايراملي بمحافظة كلبجر لإطلاق النار من قبل وحدات القوات المسلحة الارمينية الواقعة في الاتجاه المعاكس من الساعة 12:25 الى 15:35 في 21 يونيو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني رد على الجانب الأرميني.