العثور على الاسلحة والذخائر في مدينة خانكندي

باكو، 22 يونيو، (اذرتاج)

تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده ان موظفي شرطة خانكندي المحررة عثروا خلال عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة في المحافظة قاذفة القنابل 14 مسدسا مختلفا و5 رشاشات و12 قنبلة يدوية وراجمة قنابل و26 مشط خرطوش و400 طلقة من مختلف العيارات وذخيرة أخرى.