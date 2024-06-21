الرئيس إلهام علييف: أذربيجان جذابة لأولئك الذين يستثمرون في الوقود الأحفوري وكذلك في مصادر الطاقة المتجددة

باكو، 22 يونيو (أذرتاج)

أذربيجان جذابة ليس فقط لأولئك الذين يستثمرون في الوقود الأحفوري، ولكن أيضا لأولئك الذين يستثمرون في مصادر الطاقة المتجددة.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مقابلة أجرتها معه قناة يورونيوز التلفزيونية.

وأضاف الرئيس: وباعتبارنا دولة مضيفة لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فمن واجبنا أيضًا أن نكون من بين الدول الرائدة في مجال التحول الأخضر. هناك مناخ استثماري جيد. وهذا يظهر حقًا ان البلد يوجه الارباح من الوقود الأحفوري الآن إلى الطاقة المتجددة.