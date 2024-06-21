الرئيس الأذربيجاني: يجب تقديم نهج واع للغاية بشأن استخدام مصادر الطاقة المتجددة

باكو، 22 يونيو (أذرتاج)

لا تحتاج أذربيجان نفسها إلى نفس القدر من الطاقة المتجددة التي نخطط لإنتاجها. لذلك، هدفنا هو التصدير.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مقابلة أجرتها معه قناة يورونيوز التلفزيونية.

ويجب تقديم نهج واع للغاية بشأن استخدام مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء بأقصى قدر وتوفير الغاز الطبيعي، وإرساله إلى أولئك الذين يحتاجون إليه الآن، وخاصة في أوروبا. لذلك، ولا شك في ان العديد من المسائل المتعلقة بأجندتنا الداخلية والمنتظرة معالجتها ستتحقق بالكامل. لكن المسائل التي يحتاج حلها إلى شراكة دولية، فإننا ، بالطبع، بحاجة إلى العمل مع شركائنا فيه، حسبما قال الرئيس إلهام علييف في مقابلة ليورنيوز.