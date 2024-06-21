زلزال يضرب بحر الخزر

باكو، 22 يونيو، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 3.3 درجات بحر الخزر.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان الهزات الارضية وقعت الساعة 11:11 بالتوقيت المحلي في العمق البالغ 67 كم.