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زلزال يضرب بحر الخزر
- [13:26]
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:49]
كازاخستان والصين توسعان تطوير ممر النقل الدولي العابر بحر الخزر
- 21.06.2024 [18:53]
أذربيجان وإيران وروسيا تبحث توسيع التعاون في مجال النقل البري
- 21.06.2024 [18:01]
الصحة العالمية : 195 ألف إصابة بالكوليرا عبر العالم حتى مايو 2024
- 21.06.2024 [17:33]
سوكار تبدأ بتوريد الغاز الطبيعي للعملاء الصناعيين في بلغاريا
- 21.06.2024 [16:48]
إسرائيل تستدعي سفير أرمينيا إلى جلسة توبيخ
- 21.06.2024 [16:34]
السفير الروسي: روسيا مهتم بإحلال السلام والتنمية في جنوب القوقاز
- 21.06.2024 [16:31]
أرمينيا تعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين
- 21.06.2024 [16:28]
مقتل احد افراد طاقم "أناما" واصابة آخرين إثر انفجار ذخيرة أرمينية في جبرائيل
- 21.06.2024 [15:31]
وزير الخارجية الروسي: ما طرحت مسألة انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي
- 21.06.2024 [14:58]
وزير الخارجية الروسي: ما طرحت مسألة انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي
- 21.06.2024 [14:57]
مساعد الرئيس: العلاقات بين أذربيجان وروسيا في اعلى المستويات
- 21.06.2024 [12:49]
باكو تستضيف الجلسة الخامسة لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني
- 21.06.2024 [12:02]
مكالمة هاتفية بين رئيس أذربيجان ووزير الخارجية الأمريكي
- 21.06.2024 [11:56]
إصابة سائق شاحنة إثر انفجار لغم مضاد للدبابات في جبرائيل
- 21.06.2024 [11:31]
اليوم بداية فصل الصيف رسميا في البلد
- 21.06.2024 [11:12]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 21.06.2024 [10:56]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 21.06.2024 [10:55]
وزيرا طوارئ أذربيجان وبيلاروس يوقعان على اتفاقية التعاون
- 20.06.2024 [19:48]
الكشف عن منافس زيره باكو المحتمل بدوري أوروبا
- 20.06.2024 [18:41]
منسقة الأمم المتحدة: كوب 29 فرصة سانحة للاستماع إلى أفكار الشباب
- 20.06.2024 [17:58]
الكشف عن منافسي صباح باكو وسومغايت بدوري المؤتمر الأوروبي
- 20.06.2024 [17:05]
بحث مسائل التعاون العلمي مع أكاديمية هونكونغ كوريه الصينية
- 20.06.2024 [16:54]
تسليم أكثر من 230 طن من شرانق دود القز الطازجة
- 20.06.2024 [16:42]
الكشف عن منافس زيره باكو بدوري أوروبا
- 20.06.2024 [16:02]
استكمال حصاد 30 في المائة من حقول الحبوب على نطاق الجمهورية
- 20.06.2024 [15:39]
أرمينيا لا تشارك في اجتماع ألماتي لمجلس وزراء خارجية معاهدة الأمن الجماعي
- 20.06.2024 [15:28]
الكشف عن منافس قراباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا
- 20.06.2024 [15:23]
المفاوض الرئيسي: تحضيرات لكوب29 تستمر بناء على الموعد المحدد لها
- 20.06.2024 [13:55]
وزير خارجية كاليدونيا الجديدة: نناشد فرنسا للاعتراف بحقوق شعبنا
- 20.06.2024 [12:14]
14 لاعبا أذربيجانيا يشاركون في كأس العالم للشطرنج
- 20.06.2024 [11:42]
انعقاد المنتدى الدولي للتأمين بباكو
- 20.06.2024 [11:20]
تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
- 20.06.2024 [11:10]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني الى 88 دولار
- 20.06.2024 [11:04]
انعقاد منتدى المناخ لمنظمة شباب حركة عدم الانحياز في باكو
- 20.06.2024 [11:00]
انعقاد جلسة النقاش الأخيرة في اطار الاجتماع الـ29 رفيع المستوى في باكو
- 19.06.2024 [20:37]
أذربيجان تشارك بجناحها الوطني لأول مرة في معرض بكين الدولي للكتاب
- 19.06.2024 [19:48]
بدء زيارة رسمية لرئيس اركان الجيش الاذربيجاني الى صربيا
- 19.06.2024 [19:06]
كازاخستان تستضيف اول مؤتمر مكرس لإزالة الكربون من صناعة النفط والغاز
- 19.06.2024 [18:45]
مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وباكستان
- 19.06.2024 [18:32]
حفل اختتام بطولة كأس العالم للجوكان في باكو
- 16.06.2024 [17:30]
مواقع الجيش الاذربيجاني في نخجيوان تتعرض لاطلاق النار
- 16.06.2024 [17:27]
رئيس أذربيجان يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان
- 16.06.2024 [17:09]
إبداع الشاعر الأذربيجاني الكبير "محمد فضولي" على وسائل الإعلام الأجنبية
- 16.06.2024 [16:59]
تطوير التعاون العسكري المشترك بين أذربيجان وصربيا
- 14.06.2024 [20:48]
اليوم بدء المناسك بـ”يوم التروية” .. مشعر منى أول محطات الحج
- 14.06.2024 [20:34]
مواقع الجيش الاذربيجاني في نخجيوان تتعرض لاطلاق النار
- 14.06.2024 [20:30]
مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وبنغلادش
- 14.06.2024 [18:30]
وزير الدفاع الاذربيجاني يستقبل وفدا عسكريا صينيا
- 14.06.2024 [18:02]
عقد اجتماع بشأن تحضيرات مؤتمر "كوب29" في أستانا
- 14.06.2024 [17:45]
الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف يهنئ الشعب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
- 14.06.2024 [17:29]
تصدير المزيد من الغاز بنسبة 5.9 % خلال يناير- مايو
- 14.06.2024 [15:40]
انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
- 14.06.2024 [14:44]
أذربيجان يصدر 190.9 ألف طن من الميثانول
- 14.06.2024 [14:29]
صادرات نفط أذربيجان عبر خط أنابيب "باكو- تبليسي – جيهان" تنخفض 1.78 %
- 14.06.2024 [13:11]
نقل 9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر "باكو – تبليسي – أرضروم"
- 14.06.2024 [12:50]
زيادة عائدات بيع البنزين ووقود الديزل في أذربيجان بنسبة 6 %
- 14.06.2024 [12:33]
زيادة الدخل الفردي للسكان
- 14.06.2024 [12:28]
انخفاض صادرات فحم الكوك بأكثر من 19 % في 5 أشهر
- 14.06.2024 [12:25]