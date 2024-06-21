رياضية التجديف الوطنية تحصد الذهبية في بطولة أوروبا

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

حصدت رياضية التجديف الوطنية الأذربيجانية ديانة ديمتشينكو ذهبية بطولة أوروبا للتجديف على الشاطئ وسرعة الشاطئ المنظمة بمدينة غدانسك البولندية.

وقال الاتحاد الأذربيجانية للتجديف في بيان إن زعيمة المنتخب الوطني قطعت المسافة قبل الآخرين في المرحلة المؤهلة لتتأهل لمرحلة الممتازة.

وفي المرحلة الممتازة تنافست الرياضية الأذربيجانية في المسلك الخامس وتمكنت من التقدم أمام الإيرلندية مونيكاني والفنلندية اياواني.