نفطجي باكو لم يمدد عقد لاعب المنتخب

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

لم يمدد نادي نفطجي باكو لكرة القدم عقد لاعب المنتخب الوطني أدّي اسرافيلوف المنتهية مدته.

وقال النادي في بيان إن القيادة ما وافقت على تمديد عقد لاعب الوسط اسرافيلوف البالغ 31 عاما الذي انضم إلى النادي في يناير عام 2022 وسجل 7 أهدافا في 71 مباراة.