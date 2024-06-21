قوات أرمينيا تعيد استهداف مواقع جيش أذربيجان في كلبجر

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

أعادت قوات أرمينيا استهداف مواقع جيش أذربيجان في قرية ملا بايراملي بمحافظة كلبجر الحدودية الساعة 13:00 في 22 يونيو باستخدام الأسلحة الخفيفة من مواقعها المتقابلة من أراضي أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن وحدات الجيش الأذربيجاني المرابطة بالاتجاه المشار إليه اتخذت تدابير الرد المماثلة.