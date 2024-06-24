مؤتمر علمي عملي يعقد في خانكندي

باكو، 24 يونيو، (أذرتاج)

يعقد مؤتمر علمي عملي حول "دور التوعية وإجراءات إنفاذ القانون في تعزيز البيئة" برعاية النيابة العامة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة ان المدعي العام كامران علييف والممثل الخاص للرئيس في مدينة خانكندي ومحافظتي أغدره وخوجالي ألتشين يوسوبوف وأشخاص آخرين يشاركون في المؤتمر.