الرئيس إلهام علييف يعزي رئيس روسيا وقيادة داغستان

باكو، 24 يونيو (أذرتاج)

عزّى رئيس أذربيجان إلهام علييف نظيره الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف بمقتل المدنيين وافراد الجهات الأمنية نتيجة الأفعال الإرهابية في داغستان الروسية، مستنكرا بشدة، هذه الجرائم الدموية، ومؤكدا دعم بلاده مكافحة الإرهاب وكافة اشكاله.

أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف اعرب في برقية، خالص عزائه ومواساته في ضحايا الأفعال الإرهابية التي ارتكبت في دربند ومحج قلعة ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.