مناقشة تداعيات تغير المناخ في الامن في منطقة منظمة الامن والتعاون الأوروبي

باكو، 24 يونيو (أذرتاج)

شارك نائب وزير الخارجية الأذربيجاني فارض رضايف في المؤتمر الرفيع المستوى حول تغير المناخ تحت رئاسة مالطا منظمة الامن والتعاون الأوروبي في 21 يونيو.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان المؤتمر ناقش تداعيات تغير المناخ في الامن في منطقة منظمة الامن والتعاون الأوروبي والوضع الحالي وسبل المكافحة المشتركة لتغير المناخ.

تحدث نائب الوزير في كلمته عن الاعمال المقامة في مكافحة تغير المناخ في أذربيجان التي تعاني هي الأخرى من تغير المناخ. قال ان أذربيجان تدعم القرار الصادر عن مجلس وزراء منظمة الامن والتعاون الأوروبي في ستوكهولم عام 2021 بشأن تعزيز التعاون لمكافحة التحديات التي يثيرها تغير المناخ مشيرا الى ان البلاد تشارك عن كثب في عدد من المشاريع الإقليمية المنفذة من قبل المنظمة.

قيل ان أذربيجان تخطط تحويل أراضيها المحررة من الاحتلال الى منطقة الطاقة الخضراء، وتطبيق مشروع "القرية الذكية" و"المدينة الذكية" فيها.

أضاف نائب الوزير ان بلاده أعلنت سنة 2024 "سنة التضامن من اجل عالم اخضر" معلنا ان أذربيجان ستستضيف الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف كوب29 في نوفمبر العام الحالي.

على هامش المؤتمر، التقى نائب الوزير فارض رضايف مع الامينة العامة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي هيلغا شميت والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية والشئون الأوروبية والتجارة لمالطا كريستوفير كوتاجار والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.