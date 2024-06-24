توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع "ECOLEAD" في خانكندي

باكو، 24 يونيو، (أذرتاج)

تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول مشروع "ECOLEAD" في خانكندي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة ان مذكرة التفاهم وقع عليها نائب المدعي العام حيدر محمدوف ونائبة وزير البيئة والموارد الطبيعية عميرة تاغييفا ورئيس جامعة باكو الحكومية ألتشين باباييف.

يذكر أن المذكرة تهدف إلى التحقيق في الأعمال غير القانونية المرتكبة ضد حماية البيئة ومنع انتهاكات القانون في هذا المجال وتبادل المعرفة والمعلومات وتوسيع علاقات التعاون من أجل أداء مهامهم بسرعة وكفاءة أكبر ضمن صلاحياتهم.