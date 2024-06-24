تمديد مدة نظام الحجر الصحي الخاص في أذربيجان

باكو، 24 يونيو، (أذرتاج)

تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد إلى الساعة 06:00 في 1 أكتوبر عام 2024 بغية منع تفشي نوع جديد من الفيروس ومضاعفاته المحتملة.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء علي أسدوف وقع هذا القرار.