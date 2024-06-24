اقتصاد
نائب رئيس الوزراء: كازاخستان تساهم في تطوير الممر الأوسط
باكو، 24 يوليو، (أذرتاج)
تساهم كازاخستان بنشاط في تطوير الممر الأوسط من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز إمكانات النقل في البلاد.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الكازاخستانية أن هذه الكلمات قالها نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني الكازاخستاني نورلان بايبازاروف.
قال إن الأعمال على الطرق التي بدأ تشييدها ستكتمل هذا العام.
أضاف انها "تشمل إعادة بناء طريق تالديكورغان - أوسكيمن السريع وطريق أستانا - ألماتي وإعادة بناء الطرق حول بلخاش وبعض المناطق الغربية. وتهدف جميع هذه المشاريع إلى تطوير إمكانات النقل في البلاد وتعزيز مكانة كازاخستان كمركز عبور رئيسي في منطقة آسيا الوسطى. ويساهم تنفيذ هذه المشاريع بالطبع في تطوير الممر الأوسط".
يذكر أن طريق النقل الدولي عبر الخزر (الممر الأوسط) هو ممر نقل دولي يمر عبر الصين وكازاخستان ومنطقة بحر الخزر وأذربيجان وجورجيا ومن ثم تركيا والدول الأوروبية. وسيؤدي تطوير هذا الطريق إلى تهيئة الظروف لتعزيز العلاقات الاقتصادية الأقاليمية وزيادة حجم التجارة.
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