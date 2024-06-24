الاعفاء المتبادل من التأشيرة بين المغرب وأذربيجان يدخل حيز التنفيذ

باكو، 25 يونيو، (أذرتاج)

تعفي أذربيجان والمغرب متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم إدراج مشروع قانون الموافقة على "الاتفاقية المبرمة بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المملكة المغربية" في جدول أعمال جلسة اليوم للبرلمان.

وتم توقيع الاتفاقية في 4 مايو 2024 في مدينة بانكول.