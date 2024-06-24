المدير العام للإيسيسكو: سنبذل قصارى جهدنا لتوسيع الشراكة مع أذربيجان

باكو، 25 يونيو، (أذرتاج)

"أود أن أشكر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا وكذلك وزير الشباب والرياضة فريد قايبوف على دعمهم في إقامة هذا الحدث"، حسبما افادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها المدير العام للإيسيسكو سالم بن محمد السالم في المنتدى الدولي تحت عنوان "الشباب للشباب" المنعقد في مدينة شوشا.

وأضاف ان المنظمة تعتزم توسيع الشراكة مع أذربيجان في المستقبل: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. ونريد المشاركة في حدث كوب29 الذي سيعقد في أذربيجان هذا العام".

وقال المدير العام إنه سعيد بزيارة مدينة شوشا: "إنه لأمر رائع أن أكون هنا. يجب أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على السلام في العالم".

يذكر أن المنتدى سيواصل أعماله يومي 26 و27 يونيو في باكو بحلقات نقاش وعروض بمشاركة الشباب. سيتعرف المشاركون من أربع قارات العالم على تاريخ وثقافة أذربيجان المتعددة الثقافات، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي.