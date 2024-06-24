فريد قايبوف: مشاركة الشباب في المشاريع الكبيرة مهمة

باكو، 25 يونيو، (أذرتاج)

"في الآونة الأخيرة، تم تنظيم العديد من الفعاليات في مدينة شوشا. وأشكر رئاسة الإيسيسكو على المساعدة في تنفيذ هذا المشروع"، حسبما افادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني فريد قايبوف في المنتدى الدولي تحت عنوان "الشباب للشباب" المنعقد في مدينة شوشا.

وأضاف الوزير الى ان مناقشات واسعة وشاملة ستجرى في إطار المنتدى: "الشباب هم مستقبلنا. إن مشاركتهم في مثل هذه المشاريع الكبيرة مهمة. وبعد تحرير منطقة قراباغ، يتم تنفيذ أعمال البناء هنا. واستضافة شوشا هذا المنتدى جيد".

يذكر أن المنتدى ينظم بشكل مشترك من قبل وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية ومؤسسة حيدر علييف ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وسيواصل المنتدى أعماله يومي 26 و27 يونيو في باكو بحلقات نقاش وعروض بمشاركة الشباب. سيتعرف المشاركون من أربع قارات العالم على تاريخ وثقافة أذربيجان المتعددة الثقافات، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي.

ويشارك في المنتدى مسؤولون من الدولة وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومختلف الدول وضيوف ونحو 200 شخص من الدول الأعضاء في الإيسيسكو.