اجتماع بين وزير الطوارئ الأذربيجاني وقائد القوات الجوية لقوات الدرك التركية

باكو، 25 يونيو، (أذرتاج)

التقى وزير الطوارئ الأذربيجاني الجنرال كمال الدين حيدروف اليوم مع قائد القوات الجوية لقوات الدرك التركية الجنرال علي دوغان والوفد المرافق له، ذلك على هامش زيارته إلى باكو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ ان الوزير كمال الدين حيدروف ذكر بارتياح أنه بفضل البصيرة الحكيمة والثقة المتبادلة والإرادة السياسية لقادة أذربيجان وتركيا، ارتفعت العلاقات بين البلدين الشقيقين الى مستوى التحالف الاستراتيجي، مشيرا في هذا السياق إلى أن العلاقات بين المؤسسات المعنية تتوسع باستمرار في اتجاه إدارة حالات الطوارئ.

وتحدث الوزير بالتفصيل عن أنشطة وزارة حالات الطوارئ والإجراءات التي اتخذتها وحدة الطيران بالوزارة للقضاء على عواقب حوادث الطوارئ واسعة النطاق التي وقعت داخل الدولة وخارجها، معربا عن ثقته في أن الزيارة الحالية ستعطي زخما إضافيا لمزيد من تعميق العلاقات الوثيقة القائمة بين المؤسستين.

وشكر قائد القوات الجوية لقوات الدرك التركية الجنرال علي دوغان على اللقاء الودي، معربا عن ارتياحه لوجوده في أذربيجان. وأكد على أهمية مواصلة توسيع العلاقات بين المؤسسات المعنية في البلدين من أجل التعامل بفعالية مع حالات الطوارئ.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر المختلفة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الوفد برئاسة علي دوغان سيزور إدارة الطيران التابع لوزارة الطوارئ وسيتعرف على أنشطة المؤسسة.