المدير العام للإيسيسكو يلتقي وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني في شوشا

باكو، 25 يونيو (أذرتاج)

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، فريد غايبوف، وزير الشباب والرياضة في جمهورية أذربيجان، حيث ناقشا سبل تطوير التعاون بين الإيسيسكو وأذربيجان في استثمار الرياضة في بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم.

وفي مستهل اللقاء، الذي انعقد اليوم الثلاثاء (25 يونيو 2024) بمدينة شوشا، على هامش إطلاق المنتدى الدولي "من الشباب لأجل الشباب"، بالشراكة بين الإيسيسكو ووزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية ومؤسسة حيدر علييف، وجه الدكتور المالك الشكر للوزير غايبوف، ووزارة الشباب والرياضة والجهات الأذربيجانية، على تعاونهم الكبير وجهودهم لإنجاح المنتدى.

وأكد المدير العام للإيسيسكو أن الرؤية الجديدة للمنظمة تضع قضايا الشباب في قلب أولوياتها، لما لهم من دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمجتمعاتهم، حيث تلتزم في برامجها ومشاريعها بتوظيف الإمكانات التي تتيحها الرياضة لدعم تماسك المجتمعات، وتحسين حياة الأفراد وازدهارها في دولها الأعضاء.

ومن جانبه أعرب الوزير الاذربيجاني عن شكره للمدير العام للإيسيسكو والوفد المرافق له على جهودهم الدائمة لتطوير الشراكة مع أذربيجان، منوها برؤية المنظمة فيما يتعلق بالشباب وإنجازاتها المشهودة في مجالات اختصاصها.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مقترحات تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المشتركة بين الإيسيسكو وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية، خصوصا في إطار الاحتفاء بمدينة شوشا عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2024، وفي مقدمتها تنظيم نسخة من ماراثون الإيسيسكو للتضامن الاجتماعي في أذربيجان، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الثقافية والرياضية التي تخدم شباب العالم الإسلامي وخارجه.

وفي الختام تبادل المدير العام للإيسيسكو ووزير الشباب والرياضة الأذربيجاني الدروع التذكارية.

حضر اللقاء، ناظم صمادوف، سفير أذربيجان لدى المغرب، و أنار كريموف، رئيس قطاع الشراكات والتعاون الدولي في الإيسيسكو، وعدد من شباب المنظمة.