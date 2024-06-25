توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار وشركة VNG الألمانية

باكو، 25 يونيو (أذرتاج)

وقعت شركة سوكار الأذربيجانية وشركة VNG الألمانية على مذكرة تفاهم حول توسيع التعاون في الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة في 25 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن سوكار ان مذكرة التفاهم هذه تساهم في ترويج التعاون الدولي وتطوير حلول الطاقة المستدامة.

تقضي الوثيقة بتبادل الخبرات لدراسة إمكانيات امدادات الغاز الطبيعي والاستفادة من البنية التحتية للغاز. سيدرس الطرفان فرص التعاون في المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة والانتقال الى الغازات الخالية عن الكربون.