بحث الوضع الحالي للتعاون القنصلي بين أذربيجان وروسيا وآفاق تطويره

باكو، 25 يونيو (أذرتاج)

عقدت في 25 يونيو المشاورات القنصلية الحادية عشرة بين وزارة خارجية أذربيجان ووزارة خارجية روسيا في باكو.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الوفد الأذربيجاني رأسه في المشاورات رئيس الإدارة القنصلية بوزارة خارجية جمهورية أذربيجان إميل سفروف، بينما رأس الوفد الروسي مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية للاتحاد الروسي أليكسي كليموف. وحضر الاجتماع أيضًا مسؤولون من وزارة العدل وجهاز الهجرة الحكومية بجمهورية أذربيجان.

وخلال المشاورات القنصلية، تبادل البلدان وجهات النظر حول الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون في المجال القنصلي، بما في ذلك إمكانية توقيع الوثائق الثنائية ورقمنة الخدمات القنصلية.

وناقش الطرفان قضايا حماية حقوق وحريات مواطني البلدين وتقديم المساعدة القنصلية لهم، وأكدوا على أهمية التدابير المشتركة لتعزيز العلاقات بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي في مجال العدالة والهجرة، التعليم وغيرها من المجالات الهامة.

وفي نهاية المفاوضات وقع رئيسا وفدي البلدين على بروتوكول الاجتماع.