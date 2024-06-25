وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي

باكو، 25 يونيو (أذرتاج)

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف المبعوث الخاص لوزارة خارجية روسيا الاتحادية لتطبيع العلاقات الأذربيجانية الأرمنية إيغور خوفاييف.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الأذربيجانية أن اللقاء شهد مناقشة العلاقات الثنائية الأذربيجانية الروسية والعمل المنجز في إطار البرامج الإقليمية والوضع الحالي للتعاون الثنائي وآفاق عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا والوضع والأحداث الأخيرة في المنطقة.

أطلع بيراموف محاورَه على عملية التفاوض بين أذربيجان وأرمينيا حول مشروع اتفاق السلام. وفي الوقت نفسه، قيل ان العوائق الرئيسية في هذه العملية هي المزاعم الإقليمية الارمينية التي تتضمنها دستور أرمينيا وتشريعاتها الأخرى على أراضي أذربيجان.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.