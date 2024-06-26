بحضور الرئيس إلهام علييف... أذربيجان تتسلم طائرة نقل عسكرية إيطالية الصنع من نوع C-27J Spartan

باكو، 26 يونيو (أذرتاج)

حضر الرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف حفل تسلم طائرة نقل عسكرية من طراز C-27J Spartan من صنع شركة ليوناردو الإيطالية في 26 يونيو، في مطار حيدر علييف الدولي.

وبحسب ما نقلته أذرتاج، فقد حضر الحفل وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إدموندو سيريلي ورئيس ليوناردو ستيفانو بونتيكورفو.

قدم وزير الدفاع بجمهورية أذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف تقريرا إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف.

وتم إبلاغ رئيس الدولة بالخصائص التكتيكية والفنية والمؤشرات التشغيلية وغيرها من الطائرة. قيل إن الطائرة قادرة على أداء مهام الدفاع والدفاع المدني في تضاريس جغرافية صعبة وظروف تشغيلية معقدة.

سيتم استخدام طائرات C-27J Spartan في عمليات النقل العسكري، وعمليات الإنزال الجوي للمظلين والبضائع، والمهام الطبية.