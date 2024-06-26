الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الدفاع الإيطالي والوفد المرافق له

باكو، 26 يونيو (أذرتاج)

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 يونيو وفدا برئاسة وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو.

وبحسب وكالة أذرتاج، ضم الوفد أيضًا نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إدموندو سيريلي.

وأشار الرئيس إلهام علييف في حديثه إلى أن اليوم هو يوم مهم في تاريخ العلاقات الأذربيجانية الإيطالية، وقال إن هذا يفتح صفحة جديدة في علاقات بلدينا، اللذين بدآ بالفعل التعاون في المجال العسكري التقني.

وأكد أن إيطاليا لديها صناعة عسكرية تقنية متطورة للغاية، وقيم رئيس الدولة تسليم طائرة النقل العسكرية C-27J Spartan الى أذربيجان اليوم كمؤشر على المستوى العالي لعلاقاتنا.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أن إيطاليا وأذربيجان تتفاعلان كشريكين استراتيجيين في العديد من المجالات، وقال إن معظم علاقاتنا التجارية في الفضاء الأوروبي يأتي مع إيطاليا، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري 15 مليار دولار. وأشار رئيس الدولة بارتياح إلى الأنشطة الناجحة للعديد من الشركات الإيطالية في أذربيجان ومشاركتها في عدد من المشاريع.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى أن تعاوننا في قطاع النفط والغاز مهم ليس فقط لبلدينا، بل للفضاء الأوروبي بأكمله، أكد الرئيس إلهام علييف أن تطورها يبنى على العلاقات السياسية القوية بين البلدين. وأشار إلى أن "الإعلان المشترك حول الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية أذربيجان والجمهورية الإيطالية" يشكل أساس هذه العلاقات.

وأكد رئيس الدولة أن بلدينا على اتصال وثيق فيما يتعلق بالتحضيرات لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الذي سيعقد هذا العام في أذربيجان.

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن تعاوننا يشمل أيضًا مجالات أخرى، وتطرق إلى العلاقات في مجال التعليم. وقال إن الجامعة الإيطالية الأذربيجانية قد بدأت بالفعل أنشطتها ويجري حاليًا بناء مبنى حديث جديد ومجمع تعليمي لها.

وأعرب رئيس الدولة عن ثقته في مواصلة توسيع علاقاتنا.

شكر وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو على الاستقبال، ونقل التهاني لرئيس دولتنا بمناسبة يوم 26 يونيو - يوم القوات المسلحة.

واستذكر الضيف بارتياح اجتماعه السابق مع الرئيس الأذربيجاني.

وأشار غيدو كروسيتو إلى أهمية زيارة أذربيجان بوفد كبير ضم نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إدموندو سيريلي، وأعرب عن ارتياحه لبداية تعاوننا في مجال الصناعة الدفاعية.