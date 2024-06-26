الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس بنك التنمية الآسيوي

أخبار رسمية
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انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:59]
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:55]
الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الدفاع الإيطالي والوفد المرافق له
- 26.06.2024 [22:19]
المدير العام للإيسيسكو يعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من وزراء الشباب والرياضة
- 26.06.2024 [21:35]
وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان الاوضاع الإقليمية
- 26.06.2024 [00:16]
اختتام الحفل الافتتاحي للمنتدى الدولي "من الشباب لأجل الشباب" في شوشا
- 25.06.2024 [23:59]
بحث الوضع الحالي للتعاون القنصلي بين أذربيجان وروسيا وآفاق تطويره
- 25.06.2024 [23:49]
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي
- 25.06.2024 [23:47]
توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار وشركة VNG الألمانية
- 25.06.2024 [23:44]
المدير العام للإيسيسكو يلتقي وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني في شوشا
- 25.06.2024 [23:22]
اجتماع بين وزير الطوارئ الأذربيجاني وقائد القوات الجوية لقوات الدرك التركية
- 25.06.2024 [17:11]
فريد قايبوف: مشاركة الشباب في المشاريع الكبيرة مهمة
- 25.06.2024 [16:49]
المدير العام للإيسيسكو: سنبذل قصارى جهدنا لتوسيع الشراكة مع أذربيجان
- 25.06.2024 [14:44]
الاعفاء المتبادل من التأشيرة بين المغرب وأذربيجان يدخل حيز التنفيذ
- 25.06.2024 [13:06]
استمرار منتدى التعاون للمنظمات غير الحكومية الأذربيجانية في زنكيلان
- 25.06.2024 [11:03]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 25.06.2024 [10:50]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 25.06.2024 [10:48]
نائب رئيس الوزراء: كازاخستان تساهم في تطوير الممر الأوسط
- 24.06.2024 [16:43]
تمديد مدة نظام الحجر الصحي الخاص في أذربيجان
- 24.06.2024 [16:04]
الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على بعض وسائل إعلام روسية
- 24.06.2024 [16:04]
توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع "ECOLEAD" في خانكندي
- 24.06.2024 [15:32]
تطهير مساحة 946 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الشهر الماضي
- 24.06.2024 [14:24]
مناقشة تداعيات تغير المناخ في الامن في منطقة منظمة الامن والتعاون الأوروبي
- 24.06.2024 [13:05]
قتلى وجرحى اثر احتراق مصنع في كوريا الجنوبية
- 24.06.2024 [12:18]
إبداع الشاعرة الأذربيجانية "مهستي كنجوي" على البوابة الأدبية الإيطالية
- 24.06.2024 [12:04]
الرئيس إلهام علييف يعزي رئيس روسيا وقيادة داغستان
- 24.06.2024 [12:02]
داغستان الروسية تعلن حدادا لمدة 3 أيام
- 24.06.2024 [11:03]
مؤتمر علمي عملي يعقد في خانكندي
- 24.06.2024 [10:49]
هجوم إرهابي في داغستان يسفر عن قتلى من المدنيين وقوى الأمن
- 24.06.2024 [10:43]
انخفاض سعر برميل النفط
- 24.06.2024 [10:40]
قوات أرمينيا تعيد استهداف مواقع جيش أذربيجان في كلبجر
- 22.06.2024 [18:39]
حريق اندلع في مبنى كثيرة الطوابق في أستانا
- 22.06.2024 [17:09]
نفطجي باكو لم يمدد عقد لاعب المنتخب
- 22.06.2024 [17:02]
رياضية التجديف الوطنية تحصد الذهبية في بطولة أوروبا
- 22.06.2024 [16:36]
زلزال يضرب بحر الخزر
- 22.06.2024 [13:26]
قناة "يورونيوز" تبث مقابلة مع الرئيس إلهام علييف
- 22.06.2024 [12:13]
العثور على الاسلحة والذخائر في مدينة خانكندي
- 22.06.2024 [11:04]
القوات المسلحة لأرمينيا تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجر
- 22.06.2024 [10:59]
سعر نفط أذربيجان يتجاوز عن 88 دولارا
- 22.06.2024 [10:51]
انخفاض سعر برميل النفط
- 22.06.2024 [10:49]
كازاخستان والصين توسعان تطوير ممر النقل الدولي العابر بحر الخزر
- 21.06.2024 [18:53]
أذربيجان وإيران وروسيا تبحث توسيع التعاون في مجال النقل البري
- 21.06.2024 [18:01]
الصحة العالمية : 195 ألف إصابة بالكوليرا عبر العالم حتى مايو 2024
- 21.06.2024 [17:33]
سوكار تبدأ بتوريد الغاز الطبيعي للعملاء الصناعيين في بلغاريا
- 21.06.2024 [16:48]
إسرائيل تستدعي سفير أرمينيا إلى جلسة توبيخ
- 21.06.2024 [16:34]
السفير الروسي: روسيا مهتم بإحلال السلام والتنمية في جنوب القوقاز
- 21.06.2024 [16:31]
أرمينيا تعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين
- 21.06.2024 [16:28]
مقتل احد افراد طاقم "أناما" واصابة آخرين إثر انفجار ذخيرة أرمينية في جبرائيل
- 21.06.2024 [15:31]
وزير الخارجية الروسي: ما طرحت مسألة انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي
- 21.06.2024 [14:58]
وزير الخارجية الروسي: ما طرحت مسألة انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي
- 21.06.2024 [14:57]
مساعد الرئيس: العلاقات بين أذربيجان وروسيا في اعلى المستويات
- 21.06.2024 [12:49]
باكو تستضيف الجلسة الخامسة لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني
- 21.06.2024 [12:02]
مكالمة هاتفية بين رئيس أذربيجان ووزير الخارجية الأمريكي
- 21.06.2024 [11:56]
إصابة سائق شاحنة إثر انفجار لغم مضاد للدبابات في جبرائيل
- 21.06.2024 [11:31]
اليوم بداية فصل الصيف رسميا في البلد
- 21.06.2024 [11:12]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 21.06.2024 [10:56]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 21.06.2024 [10:55]
وزيرا طوارئ أذربيجان وبيلاروس يوقعان على اتفاقية التعاون
- 20.06.2024 [19:48]
الكشف عن منافس زيره باكو المحتمل بدوري أوروبا
- 20.06.2024 [18:41]
منسقة الأمم المتحدة: كوب 29 فرصة سانحة للاستماع إلى أفكار الشباب
- 20.06.2024 [17:58]
الكشف عن منافسي صباح باكو وسومغايت بدوري المؤتمر الأوروبي
- 20.06.2024 [17:05]
بحث مسائل التعاون العلمي مع أكاديمية هونكونغ كوريه الصينية
- 20.06.2024 [16:54]
تسليم أكثر من 230 طن من شرانق دود القز الطازجة
- 20.06.2024 [16:42]
الكشف عن منافس زيره باكو بدوري أوروبا
- 20.06.2024 [16:02]
استكمال حصاد 30 في المائة من حقول الحبوب على نطاق الجمهورية
- 20.06.2024 [15:39]
أرمينيا لا تشارك في اجتماع ألماتي لمجلس وزراء خارجية معاهدة الأمن الجماعي
- 20.06.2024 [15:28]
الكشف عن منافس قراباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا
- 20.06.2024 [15:23]
المفاوض الرئيسي: تحضيرات لكوب29 تستمر بناء على الموعد المحدد لها
- 20.06.2024 [13:55]
وزير خارجية كاليدونيا الجديدة: نناشد فرنسا للاعتراف بحقوق شعبنا
- 20.06.2024 [12:14]
14 لاعبا أذربيجانيا يشاركون في كأس العالم للشطرنج
- 20.06.2024 [11:42]
انعقاد المنتدى الدولي للتأمين بباكو
- 20.06.2024 [11:20]
تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
- 20.06.2024 [11:10]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني الى 88 دولار
- 20.06.2024 [11:04]
انعقاد منتدى المناخ لمنظمة شباب حركة عدم الانحياز في باكو
- 20.06.2024 [11:00]
انعقاد جلسة النقاش الأخيرة في اطار الاجتماع الـ29 رفيع المستوى في باكو
- 19.06.2024 [20:37]