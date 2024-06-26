وزير الخارجية الاذربيجاني يتوجه الى جورجيا في زيارة رسمية

باكو، 27 يونيو، (اذرتاج)

توجه وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف اليوم الى جورجيا في زيارة رسمية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان برنامج الزيارة يتضمن عقد عدد من اللقاءات الرسمية مع وزير الخارجية الجورجي إيليا دارجيافيلي وكبار المسؤولين الآخرين.