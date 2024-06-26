الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع أذربيجان وتركيا وجورجيا يعقد في تبليسي

باكو، 27 يونيو، (اذرتاج)

سيعقد الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع أذربيجان وجورجيا وتركيا في مدينة تبليسي في سبتمبر من هذا العام.

قال النائب الأول لوزير الدفاع الجورجي باتيا باتياشفيلي هذه الكلمات في مقابلة مع أذرتاج.

وأضاف انه خلال الاجتماع، من المتوقع مناقشة آفاق تطوير التعاون العسكري الثلاثي وتنظيم التدريبات العسكرية المشتركة وما إلى ذلك.