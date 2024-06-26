انطلاق فعاليات المنتدى الدولي "التضامن لأجل العالم الأخضر: من النفايات إلى القيمة من أجل مستقبل مستدام" في باكو

باكو، 27 يونيو، (أذرتاج)

انطلقت فعاليات المنتدى الدولي "التضامن لأجل العالم الأخضر: من النفايات إلى القيمة من أجل مستقبل مستدام" في 27 يونيو بمدينة باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن المنتدى تم تنظيمه من قبل وزارة البيئة والموارد الطبيعية وشركة "تميز شاهر" المساهمة العامة.

ويشارك في المنتدى مسؤولون من وزارة البيئة والموارد الطبيعية وممثلون معتمدون من الأمم المتحدة وممثلون عن مختلف المنظمات الدولية، بما في ذلك عدد من الدول الأجنبية.

وسيستمر المنتدى لمدة يومين.