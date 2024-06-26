اختتام منتدى الإيسيسكو الدولي "من الشباب لأجل الشباب" في باكو

باكو، 27 يونيو (أذرتاج)

اختتمت اليوم الأربعاء (26 يونيو 2024) في العاصمة الأذربيجانية باكو أعمال المنتدى الدولي "من الشباب لأجل الشباب"، الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في أذربيجان ومؤسسة حيدر علييف، وشهد حضورا رفيع المستوى لوزراء ومسؤولين وممثلين عن المؤسسات والهيئات الأذربيجانية، وشخصيات عامة، ويشارك فيه 90 شابا وشابة يمثلون 43 دولة من العالم الإسلامي وخارجه.

وفي كلمته خلال حفل الختام، أشاد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، بنجاح النسخة الأولى من المنتدى، مقدما مجموعة من النصائح والتوجيهات للشباب في مجال القيادة، وداعيا إياهم إلى المشاركة في بناء مستقبل مستدام ومشرق للعالم.

ومن جانبها، نوهت السيدة إنديرا حاجييفا، نائبة وزير الشباب والرياضة في أذربيجان، بالتعاون الوثيق بين بلادها والإيسيسكو، الذي أثمر انعقاد المنتدى على مدى أربعة أيام في مدينتي شوشا وباكو.

واستعرضت السيدة سناء رضا، ممثلة وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، الأنشطة المشتركة التي نفذها قطاع الشباب في الوزارة مع الإيسيسكو. فيما أشاد تيودور أدريان ندياي، ممثل وزارة الشباب والرياضة بالسنغال بجلسات المنتدى ومواضيعها المهمة.

وفي كلمته أشاد الدكتور مامادو سال، نائب المدير العام لمركز التجارة الإسلامي، بالتعاون مع الإيسيسكو خاصة في مجال ريادة الأعمال من خلال تنظيم "مختبر الابتكار لصناع التغيير الشباب"، وأكد التزام المركز بتعزيز التعاون مع الإيسيسكو.

وعقب ذلك، تم تقديم جوائز لثلاثة فائزين من المشاركين الذين قدموا أفكار مشاريع مبتكرة تُعزز ريادة الأعمال، وبناء السلام، ومواجهة التغير المناخي.

وفي الختام، تلت السيدة ظريفه زولفوغاروفا، سفيرة الإيسيسكو من أجل السلام ورئيسة قسم العلاقات الدولية في وزارة الشباب والرياضة في أذربيجان، الإعلان الختامي للمنتدى تحت عنوان: "خطة عمل شباب شوشا- باكو من أجل مستقبل مستدام في العالم الإسلامي"، والتي تضمنت مجموعة من التوصيات لوضع سياسات عامة مستدامة في مجالات السلام والرفاهية وتغير المناخ وريادة الأعمال.