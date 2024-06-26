وزير الخارجية الاذربيجاني يزور تمثال الزعيم الوطني في تبليسي

باكو، 27 يونيو، (اذرتاج)

زار وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف تمثال الزعيم الوطني حيدر علييف في مدينة تبليسي على هامش زيارته الرسمي الى جورجيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوزير وضع باقات من الزهور امام التمثال تخليدا لذكراه.

كما زار الوزير جيهون بيراموف نصب "ميدان الابطال" الواقع في تبليسي.