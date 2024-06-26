الرئيس إلهام علييف يستقبل وكيلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

باكو، 27 يونيو (أذرتاج)

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وكيلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسون في 27 يونيو.

أفادت أذرتاج ان السيدة اندرسون نقلت تهانيها الى رئيس الجمهورية بمناسبة كوب29 الذي ستستضيفه أذربيجان، مشيرة الى ان البلد سيصبح مركزا سيجتمع فيه العالم لمناقشة مسألة تغير المناخ. وأكد ان كوب29 الذي ستستضيفه أذربيجان مهم جدا من حيث تقديم تقارير مالية وشفافية متعلقة بتغير المناخ وإصدار قرارات جادة وضرورية.

قالت السيدة اندرسون ان استضافة أذربيجان لكوب29 تجسيد لزعامة البلد في مسألة تغير المناخ، واصفة انشاء آلية "ترويكا" بالخطوة الضرورية.

وأضافت اندرسون ان العالم في مرحلة الانتقال من الوقود الاحفوري الى نوع جديد من الطاقة. وقالت ان محاولات اتهام البلدان المصدرة للنفط والغاز امر غير عادل وانها لا تعتبرها عادلا. وأكدت الضيفة ان كل انسان في العالم يحتاج الى مثل هذا النوع من الطاقة.

وأكدت أن أذربيجان تظهر عزما سياسيا باتا في مسألة الانتقال الأخضر والمناخ الأخضر. وأشارت الى أهمية الخطوات المتخذة في البلد في مجال الالتزام بالحد من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون وتحديث صناعة النفط والغاز.

وثمنت الضيفة تدابير البيئة المتخذة في أذربيجان، مشيدة بالاعمال المنفذة في تطوير مفهوم "الزراعة الذكية" الرقمية وحماية البيئة لبحر الخزر والتنوع البيولوجي فيه، وإعلان هذه السنة "سنة التضامن من اجل عالم اخضر" في أذربيجان.

وزادت اندرسون انها التقت مع متطوعي البيئة لمنظمة الشباب "إيديا" في أذربيجان وزارت محمية شيروان.

وقالت الضيفة ان التعاون بين المؤسسة التي ترأسها وأذربيجان يتطور معلنة ان برنامج الأمم المتحدة للبيئة سينظم في أذربيجان في 5 يونيو عام 2026 اليوم العالمي للبيئة، ذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة مشيرة الى انه من اهم الاحداث العالمية في البيئة.

من جانبه، اعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على الكلمات الطيبة معربا عن امتنانه لزيارة انغر اندرسون والتعاون بين أذربيجان والمنظمة ولقائه مع الشباب.

قال الرئيس ان أذربيجان وهو البلد المصدر للنفط والغاز، لديها خطط في مجال الانتقال الى الطاقة الخضراء مشيرا الى وجود عزم سياسي لدى القيادة. قال الرئيس انه يعتبر دعم حوالي 200 بلد لرئاسة أذربيجان كوب29 مؤشرا على الثقة في البلد.

وأضاف الرئيس ان أذربيجان باعتبارها رئيسا لكوب29 ستساهم في بناء الجسور والثقة والتضامن بين البلدان في العالم. وشدد على ان بلاده تمثل الجنوب العالمي وستساهم أذربيجان التي رأست حركة عدم الانحياز وتتمتع بعلاقات جيدة مع بلدان الاتحاد الأوروبي في عملية تعزيز التضامن بين الجنوب العالمي والشمال العالمي في موضوع تغير المناخ.

وأشار الرئيس الى ان أذربيجان حددت قضايا الدول الجذرية الصغيرة من أولوياتها وتعمل عن كثب على هذه المسألة في إطار "ترويكا".

كما قال الرئيس ان أذربيجان هي الأخرى تعاني من قضايا تغير المناخ، مشيرا الى ان البلد يواجه حاليا زيادة معدل الامطار في الآونة الأخيرة، وفي حين آخر كانت تعاني من الجفاف وقلة الامطار.

خلال الحديث، اجري تبادل الآراء حول مسائل إدارة النفايات ومسائل البيئة لبحر الخزر وخفض منسوب مياهه والعمل الأكثر تنظيما لحل هذه المشكلة.