الناقلون الاذربيجانيون يحضرون الشحن مباشرة، لأول مرة من الصين بالشاحنات

باكو، 27 يونيو (أذرتاج)

أحضرت الشاحنات الاذربيجانية الشحن لأول مرة مباشرة من الصين الى البلد. وصلت الشاحنات الى مدينة باكو بعد 6 أيام منذ يوم انطلاقها من مدينة آلاشانكاو الصينية مرورا عبر أراضي كازاخستان وروسيا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة النقل البري ان النقل المباشر بين الصين وأذربيجان بالشاحنات لم يحدث قبل. وكان الشحن ينقل أساسا بتفريغه وإعادة تحميله لشاحنات البلدان المجاورة في طريقه الى باكو.

تم تبادل استمارات "تراخيص" بين الصين وأذربيجان في عام 2024 لتنفيذ النقل الدولي بالشاحنات.

يجب الذكر ان أذربيجان تنفذ عمليات النقل البري المباشر مع 51 بلدا.