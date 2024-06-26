رئيس السكك الحديد الأذربيجانية يبحث مع نظيريه الاوزبكي والطاجكي جلب احجام جديدة من الشحن الى الممر الأوسط

باكو، 27 يونيو (أذرتاج)

عقد رئيس السكك الحديد الأذربيجانية روشن روستموف لقاءات على حدة ولقاء ثلاثيا مع رئيس السكك الحديد الأوزبكية زوفار نارزولايف ورئيس السكك الحديد الطاجكية كامل ميرزه علي، على هامش زيارته أوزبكستان.

أفادت أذرتاج ان الأطراف ناقشت في اللقاء الثلاثي مسائل التعاون الوثيق في مجال السكك الحديد وفي الوقت ذاته، إمكانيات زيادة تبادل الشحن في اتجاهات "اسيا الوسطى وأوروبا واسيا الوسطى" و"الصين وأوروبا والصين" فضلا عن ضرورة تعريف السوق العالمية بهذه الإمكانيات.

خلال اللقاء ناقش رؤساء إدارات السكك الحديد المشاريع الجاري العمل عليها حاليا لتقديم الخدمات الرقمية والقابلة للتنافس بهدف زيادة النقل عبر الممر الأوسط وجلب احجام جديدة اليه.

اختتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم حول توسيع التعاون بين الأطراف.

علاوة على ذلك، شارك وفد السكك الحديد في مائدة مستديرة مع شركات لوجستية محلية على هامش الزيارة.